مسئول برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این مسابقات در شش رده سنی بزرگسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و مالکین برگزار می‌شود که در مجموع ۷۰ شرکت‌کننده از ۹ باشگاه معتبر استان در آن حضور دارند.

چرمچی افزود: این مسابقات با هدف ارتقای سطح مهارت‌های سوارکاری و تقویت روحیه رقابت سالم در میان علاقه‌مندان به این رشته برگزار می‌شود و حضور ۳۰۰ سوارکار نشان‌دهنده استقبال بی‌نظیر از این رویداد است.

او تصریح کرد: برگزاری این دوره، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های جوان در رشته سوارکاری و ایجاد بستری برای رشد و توسعه این ورزش در استان محسوب می‌شود.

این مسابقات از امروز، ۱۲ شهریور آغاز شده است و تا روز جمعه، ۱۴ شهریور ادامه دارد.