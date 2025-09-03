به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر سعید صادقیه اهری، معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به شناسایی پشه آئدس در یکی از روستا‌های شهرستان اصلاندوز در سالجاری گفت: در این طرح که با همکاری مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، آزمایشگاه آربو ویروس انستیتو پاستور ایران، کارشناسان مبارزه با بیماری‌های واگیر و آزمایشگاه بهداشت استان و شهرستان اصلاندوز اجرا شد مطابق دستورالعمل کشوری در مرحله اول تعداد ۲۰۰ نفر از جمعیت ساکن یا شاغل در مناطق مشکوک به وجود پشه آئدس، مورد نمونه گیری و سپس آزمایشات سرواپیدمیولوژی بیماری‌های منتقله از طریق پشه آئدس قرار گرفتند.

وی اظهارداشت: در سال ۱۴۰۳ نیز پشه آئدس در بیله‌سوار شناسایی شده بود که اقدامات لازم انجام گردید.

دکتر صادقیه اهری تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان‌های بیله سوار و اصلاندوز، پشه آئدس آلبوپیکتوس با رصد مستمر و فعال تیم‌های حشره شناسی استان و مرکز بهداشت شهرستان‌ها شناسایی شده است.

معاون بهداشت دانشگاه تاکید کرد: مهمترین راه پیشگیری از استقرار و انتشار پشه آئدس در استان، بهسازی محیط زندگی و شهر و روستا بویژه جلوگیری از ایجاد مانداب، جمع آوری زباله‌ها، لاستیک و... می‌باشد.