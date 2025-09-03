پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس گفت: به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص)، بیش از هزار و ۵۰۰ جشن و محفل انس با قرآن در هفته وحدت امسال در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام ملکمکان گفت: هفته وحدت امسال از جمعه ۱۴ شهریور (۱۲ ربیعالاول) تا پنجشنبه ۲۰ شهریور (۱۸ ربیعالاول) برگزار میشود و با توجه به تقارن آن با هزار و ۵۰۰ سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص)، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
او با بیان اینکه شعار محوری هفته وحدت «در پرتو عشق به احمد (ص)، اتحاد ملت، وحدت امت» تعیین شده است، افزود: پویش ملی «به عشق پیامبر (ص) میبخشم» با هدف آزادی زندانیان غیرعمد، برگزاری جشنهای مشترک شیعه و سنی در شهرهای تلفیقی، و جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در محوطه ارگ کریمخان زند با حضور نسلهای دهه هشتادی و نودی، از برنامههای شاخص امسال خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: پیادهروی خانوادگی از میدان شهدا تا حرم مطهر شاهچراغ (ع)، جشن میلاد در مسجد اهل سنت شیراز با حضور علما و مسئولان، و هفت روز جشن «آستان جانان: گذر هنر نبوی» در گذر حافظ شیراز شامل محافل قرآنی، تواشیح، جشن کودک و نوجوان، کارگاههای هنری، و نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره از دیگر برنامهها است.
حجتالاسلام ملکمکان گفت: در شهرستانهای خنج و اوز نیز جشن و مولودخوانی در مساجد اهل سنت، محافل انس با قرآن، آذینبندی و جشنهای مردمی در روز ۱۲ ربیعالاول برگزار میشود.
او افزود: برگزاری جشن در بقاع متبرکه، نشست با ائمه جماعات مساجد اهل سنت، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران اهل سنت، حمایت از مبلغین جهاد تبیین و کارآفرینان اهل سنت، برگزاری مسابقات ورزشی و پاسخگویی به شبهات نوجوانان و جوانان نیز در دستور کار است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: بر اساس برنامهریزیها، بیش از هزار و ۵۰۰ مراسم جشن و محفل انس با قرآن در نقاط مختلف فارس در هفته وحدت برگزار خواهد شد.