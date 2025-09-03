برای حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و کمتربرخوردار؛
پویش ملی «ارمغان مهر۱۴۰۴» آغاز شد
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: پویش ملی «ارمغان مهر۱۴۰۴» و «برای آینده سازان» با هدف تأمین و توزیع بستههای نوشتافزار، کفش و کیف مدرسه در مناطق کمتر برخوردار کشور از ۱۵ شهریور تا ۳۰ مهرماه به همت جمعیت هلالاحمر و با مشارکت عموم هموطنان، خیران، حامیان، گروههای جهادی و مردمی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، دکتر محمدجواد عزتی وظیفهخواه در توضیح بیشتر اظهارکرد: پویش ملی «ارمغان مهر۱۴۰۴» و «برای آینده سازان» در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با هدف تأمین و توزیع بستههای نوشتافزار، کفش و کیف مدرسه برای دانشآموزان مناطق محروم و کمتربرخوردار کشور از ۱۵ شهریورماه تا ۳۰ مهرماه برگزار میشود. این پویش با مشارکت خیرین، حامیان، داوطلبان جمعیت هلالاحمر و گروههای جهادی و مردمی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر، این اقدام به منظور حمایت از آیندهسازان کشور و ایجاد فرصتهای برابر و تحقق عدالت آموزشی انجام میشود.
وی تأکید کرد: مشارکت مردمی و همکاری نهادهای مختلف از جمله بسیج سازندگی و مجمع جهادگران میتواند نقش مهمی در کاهش محرومیتها و ارتقای سطح آموزش در مناطق محروم و کمبرخوردار داشته باشد.
عزتی در پایان خاطرنشان کرد: جمعآوری و توزیع بستههای نوشتافزار از طریق شبکه گسترده داوطلبان هلالاحمر و گروههای مردمی انجام خواهد شد تا با نقش آفرینی و نظارتهای مستقیم مردمیکمکها به دست دانشآموزان نیازمند در نقاط کمتربرخوردار و محروم کشور برسد.