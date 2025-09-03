

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مهریز با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز در یک واحد دامداری صنعتی مطلع شدند.

وی ادامه داد: ماموران ضمن اخذ مجوز قضایی، از محل بازرسی و ۳۶ دستگاه ماینر غیر مجاز را کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی بیان کرد: ارزش ریالی این اقلام غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است.