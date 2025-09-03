مادر شهیدان عین الله و قربان عبادی از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در مراغه دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حاجیه خانم صالحه شکور زاده، به علت کهولت سن جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.

پیکر این مادر فداکار فردا ساعت ۱۰:۳۰ پیش از ظهر در شهر مراغه تشییع و در گلشن زهرای این شهر خاکسپاری خواهد شد.

سرباز شهید عین الله عبادی دوم خرداد سال ۶۰ در شهر دزفول به شهادت رسید و شهید قربان عبادی نیز در ۲۱ اسفند ۶۴ در اروندکنار به خیل شهدا پیوست و پیکرش ۲۵ سال بعد به وطن بازگشت.