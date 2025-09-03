به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشستی به ریاست مدیر کل مدیریت بحران استان و با حضور فرماندار بافق و مسولین و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان شرح وظایف و استعداد تجهیزاتی و منابع انسانی شرکت کننده در مانور تمام عیار استانی یزد تبیین شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان در این نشست، با اشاره به مخاطره زلزله از آن به عنوان یکی از مهمترین حوادث خطرناک در سطح جهان و ایران نام برد و بر ضرورت آمادگی هر چه بیشتر دستگاه‌ها تأکید کرد.

احسان بالاکتفی هماهنگی بین دستگاهی، آشنایی با وظایف و اختیارات دستگاه ها، تمرین چارت فرماندهی حادثه و بررسی آمادگی منابع انسانی و تجهیزاتی در مقابله با مخاطره زلزله را ضروری دانست و گفت: با توجه به مواد قانون مدیریت بحران و آیین نامه‌ها، مسولیت دستگاه‌ها در حوادث مختلف از جمله زلزله تبیین شده است.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ادامه داد: بیش از ۴۵ دستگاه و نهاد در این مانور شرکت دارند که بر اساس سناریو مانور بیش از ۴۰۰ ماموریت را در هنگام برگزاری بر عهده دارند.

وی از ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها در این مانور خبر داد و افزود: بیش از ۵ ماه جلسات مستمر در زمینه تدوین و تمرین این مانور وقت گذاشته شده است.

گفتنی است مانور تمام عیار استانی زلزله هفته پایانی شهریورماه با حضور دستگاه‌های امدادی، خدماتی و بخش خصوصی به مدت یک روز برگزار می‌شود.