مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب پس از هفت سال وقفه و میزبانی بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر در شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: پس از وقفه‌ای هفت تا هشت ساله، شیراز امسال میزبان نمایشگاه بین‌المللی کتاب خواهد بود. این نمایشگاه نیمه آبان‌ با حضور بیش از هزار ناشر و با همکاری استانداری فارس و شهرداری شیراز برگزار می‌شود و دومین نمایشگاه بزرگ کتاب کشور پس از تهران خواهد بود.

وی افزود: شیراز همچنین در دی‌، میزبان بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر خواهد بود که برای نخستین بار خارج از تهران برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنانش به افتتاح پلاتو‌های نمایشی در شهرستان‌های ممسنی و گراش اشاره کرد و گفت: تا پایان شهریور پلاتو‌های قیر و کارزین، داراب و بوانات نیز افتتاح می‌شود. برای ساخت این مراکز نمایشی ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رنجبر همچنین از انتخاب شهرستان اوز به‌عنوان «پایتخت کتاب ایران» خبر داد و افزود: این عنوان پس از ده سال تلاش مداوم مردم و مسئولان فرهنگی شهرستان اوز به دست آمده و نشان‌دهنده استمرار و مشارکت مردمی در حوزه کتاب و کتابخوانی است.