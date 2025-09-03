پخش زنده
شبکه چهار رویدادهای ششمین جایزه بینالمللی مصطفی (ص)، را پوشش میدهد. مجموعه پویانمایی «محافظان جنگل»، پاییز امسال از تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامههای گروه علم و فناوری شبکهٔ چهار، بهصورت ویژه رویدادهای مرتبط در ششمین جایزه بینالمللی مصطفی (ص) را برای بینندگان این شبکه روایت خواهند کرد.
جایزه مصطفی (ص)، جایزه دوسالانه و بینالمللی حوزه علم و فناوری جهان اسلام است که ششمین دوره آن از ۱۵ تا ۱۸شهریور ۱۴۰۴ برگزار میشود.
برنامه «فوتون» از مراسم اعطای نخستین مدال دانشمند جوان، کافه علم و نشستهای جانبی این جایزه بهصورت جداگانه گزارش تهیه و پخش خواهد کرد.
مجلهٔ علم و فناوری «چرخ» موضوع هفته خود را به این جایزه اختصاص داده و با حضور برگزیدگان و منتخبان این جایزه بینالمللی، برنامه خود را پخش می کند.
برنامهٔ «پایاننامه» نیز فراخور مأموریت خود به ضبط نشستهای تخصصی این رویداد پرداخته تا بهصورت برنامهای مستقل با تدوین ویژه، جزئیات دستاوردهای علمی را برای مخاطبان خود روایت کند.
آیین اهدای جایزه مصطفی (ص) در ویژهبرنامهای از ساعت ۱۹ تا ۲۱ دوشنبه ۱۷ شهریور بهصورت زنده از شبکه چهار پخش خواهد شد.
«محافظان جنگل»، پاییز امسال از تلویزیون پخش می شود.
این مجموعه به همت مرکز صبا در ۲۶ قسمت ۱۲ دقیقهای به تهیه کنندگی ابراهیمی و کارگردانی مسعود حمزهای برای گروه سنی کودک و نوجوان تهیه و تولید میشود.
پویانمایی «محافظان جنگل» یک مجموعه آموزشی است که با هدف یادآوری عواقب استفاده بی رویه و دراز مدت از لوازم دیجیتال در سلامتی زیست محیطی و تهدیدی که برای زندگی نوع بشر است، میپردازد.
همچنین توجه به آموزش کودکان پیرامون مبحث پسمانده ها، تفکیک و بازیافت زباله میتواند بستری برای رشد و آگاهی بیشترآنها باشد که نتایج این آگاهی در آیندهی محیط زیست تاثیر گذار خواهد بود.