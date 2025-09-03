از اجرای طرح یک میلیارد نهال تا احیای نهالستانهای متروکه
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی قزوین گفت: سهم استان قزوین از طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال، سه میلیون و ۹۰۰ هزار اصله نهال تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، هاشم پور با حضور در تحریریه خبر صدا و سیمای مرکز استان با استناد به مصوبات بینالمللی، سهم ایران از این طرح را کاشت یک میلیارد نهال در طول چهار سال عنوان کرد و افزود که این تعهد برای استان قزوین ابتدا ۸۰۰ هزار، سپس یک میلیون و در نهایت سه میلیون و ۹۰۰ هزار اصله نهال تعیین شد.
هاشمپوربا اشاره به وجود دو نهالستان منفعل در تاکستان (سبحان) و بوئینزهرا (میلاد) قبل از اجرای طرح، از احیای این نهالستانها و پویایی آنها در سایه طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال خبر داد.
وی با بیان اینکه در سال اول اجرای طرح، بیشتر انرژی صرف پاسخگویی به ابهامات میشد، افزود که در حال حاضر به طور تخصصی به امر تولید نهال پرداخته میشود.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی با بیان اینکه با سلایق شخصی همکاران، تولید نهال از ۶۰۰ هزار اصله (سهمیه ابلاغی) به بالای یک میلیون اصله رسیده است، تاکید کرد که پیشبینی میشود تا پایان سال مالی، این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال برسد.
هاشم پور از انگیزه بالای همکاران و مشارکت آنها در فعالیتهایی مانند پر کردن گلدان و جمعآوری بذر تقدیر کرد و از همه علاقهمندان دعوت کرد تا از نهالستانهای اداره کل بازدید کنند.
وی همچنین از انتخاب نهالستان بیابانی بوئینزهرا به عنوان یک نماد و پایلوت نهالستان بیابانی در سطح کشور خبر داد.
کمبود منابع و لزوم مدیریت بهینه برای اجرای طرحهای موفق
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی قزوین، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال، به مشکلات موجود در زمینه کمبود ظرفیتهای انسانی و منابع مالی اشاره کرد و خواستار تخصیص منابع مالی بیشتر در سال جاری شد.
وی با اشاره به بحرانی بودن وضعیت منابع آبی استان قزوین، از اجرای طرح شبکه آبیاری نوین در یکی از نهالستانها خبر داد که منجر به افزایش بهرهوری از منابع آبی به بالای ۹۵ درصد شده است.
هاشمپور با تاکید بر لزوم تولید نهالهای مطلوب و جذاب برای مردم، از تغییر رویکرد تولید نهال و تمرکز بر گونههای چندمنظوره مانند بادام و سنجد خبر داد.
وی با اشاره به محدودیتهای بهرهبرداری از جنگلها و افزایش قیمت چوب، تولید چوب در داخل کشور را امری ضروری دانست و از استفاده از پسابها برای آبیاری نهالها و صنوبرکاری خبر داد.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی قزوین با اشاره به انعقاد قرارداد با دامداریها برای استفاده از پساب آنها در نهالکاری و صنوبرکاری، از دعوت رئیس سازمان منابع طبیعی کشور برای افتتاح این طرحها خبر داد.
ضرورت ارتقای آگاهی عمومی و حفاظت از منابع طبیعی
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی قزوین، ضمن تاکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی، بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه تاکید کرد.
وی با اشاره به آتشسوزی اخیر در اراضی مرتعی قزوین، از بین رفتن بخشی از اورسها را خسارتی جبرانناپذیر دانست که تولید مجدد آن نیازمند صرف ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه و ۵۰ سال زمان است.
وی سهلانگاری در خاموش کردن آتش را عامل اصلی این حادثه عنوان کرد و از مردم خواست در حفظ منابع طبیعی کوشا باشند.
هاشمپور با انتقاد از برخی رفتارهای تخریبی در محیط زیست، نابودی درختان را “خیانت به خود” دانست و خواستار اصلاح این رویه شد.