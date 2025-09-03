پخش زنده
دانشجویان جوان پاکستانی با راهاندازی پنج استارتاپ سبز توانستند نگاهها را در حوزه محیطزیست و توسعه پایدار به خود جلب کنند. این طرحها بخشی از پروژه «توسعه سبز شهری» هستند که با حمایت چند سفارت خارجی و همکاری دانشگاهها اجرا شد و هدف آن تربیت نسل تازهای از کارآفرینان محیطزیستی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در مراسمی با حضور مقامهای پاکستانی و نمایندگان سفارتهای خارجی در اسلامآباد، از پنج استارتاپ که شامل ایدههایی نوآورانه در حوزه صرفهجویی آب، مدیریت پسماند، کشاورزی نوین، تولید برق از انرژی حرکتی و رساندن غذای اضافی رستورانها به نیازمندان هستند رونمایی شد. در میان این طرحها ایدههایی دیده میشود که هم خلاقانهاند و هم بهطور مستقیم زندگی شهری را بهبود میدهند:
ترا تک (TerraTech): کشاورزی هیدروپونیک و جمعآوری آب باران روی پشتبامها، که در شش ماه توانست معادل ۱۰ تا ۱۲ تانکر آب صرفهجویی کند و سبزیجات ارگانیک تولید نماید.
آکوا شیلد (Aqua Shield): سامانه صرفهجویی آب در مساجد، که مصرف روزانه یک مسجد در اسلامآباد را یکسوم کاهش داد و در هزینه برق ۵۰ هزار روپیه صرفهجویی کرد.
سرسبز قدم (Sar Sabz Qadam): کفپوشهایی از مواد بازیافتی که از فشار پای عابران برق تولید میکنند؛ این نوآوری به نخستوزیر پاکستان و حتی دبیرکل کشورهای مشترکالمنافع معرفی شد.
اپ نواله (Nawalah App): اپلیکیشنی برای رساندن غذای اضافه رستورانها به نیازمندان؛ تاکنون پنج هزار کیلو غذا را از هدررفتن نجات داده و به خانوادههای محروم رسانده است.
کود ارگانیک (Eco-Organic Fertilizers): تولید کمپوست از زبالههای غذایی دانشگاه، که روزانه ۲۰۰ کیلو پسماند را بازیافت کرده و به کود مفید تبدیل میکند.
مقامهای پاکستانی در این نشست تاکید کردند که چنین طرحهایی هم به بهبود محیطزیست کمک میکند و هم به معیشت جوانان و جوامع محلی رونق میبخشد. شری رحمان سناتور وزیر سابق تغیرات اقلیمی پاکستان گفت: این پروژهها نشان میدهد آینده پایدار تنها با خلاقیت و انرژی جوانان ساخته میشود. به باور کارشناسان این تجربه میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد؛ جایی که دانشجویان با حمایت دانشگاه و سرمایهگذاران میتوانند ایدههای کوچک، اما تأثیرگذار خود را به استارتاپهایی موفق در زمینه محیطزیست تبدیل کنند.