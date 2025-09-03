به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس در مراسم معارفه سرپرست جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه سرخس گفت: کنترل و نظارت بر روند توزیع سوخت در شهرستان افزایش می‌ یابد و هیچ‌ گونه کوتاهی در بخش توزیع فرآورده های نفتی نخواهیم داشت تا نیاز مردم و واحد‌های تولیدی به سرعت رفع شود.

مجید بیکی با اشاره به ضرورت تأمین و استقرار سکو‌های سوخت تک‌ منظوره در چند نقطه شهرستان افزود: منطقه پسکمر و بزنگان به‌عنوان نقاط دارای نیاز اصلی، در اولویت ایجاد سکوی سوخت قرار دارند. نگاه توسعه‌ ای به شمال شرق کشور جدی‌ تر شده است و سرخس باید از این ظرفیت حداکثر بهره را ببرد.

وی همچنین بر واقعی‌ سازی سهمیه‌ ها و توزیع عادلانه در سراسر ناحیه تأکید کرد و ادامه داد: بهره‌ گیری از ابزار‌های هوشمند و سامانه‌ های الکترونیکی در فرآیند نظارت، نقش مؤثری در شفافیت و تسریع امور دارد. تکریم ارباب‌ رجوع وظیفه همگانی است و باید از همه ظرفیت‌ ها برای پاسخگویی سریع به درخواست‌ های مردم استفاده شود.

در حکمی از سوی مدیرکل شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی منطقه خراسان رضوی، هادی ساعدی به عنوان سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ناحیه سرخس منصوب شد و از خدمات عیسایی در این مسئولیت قدردانی به‌عمل آمد.