منابع پلیس پاکستان اعلام کردند روز چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک خودرو در منطقه «لوئر کروم» در ایالت خیبرپختونخوا حمله کردند که بر اثر آن شش مسافر کشته شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری رسمی دولت پاکستان (APP)، طی این حادثه خودروی مسافربری که از «پاراچمکنی» به سمت «کوهات» در حرکت بود، حوالی روستای «احمد جانی کلی» هدف تیراندازی چهار مهاجم قرار گرفت که طی آن ۶ نفر کشته شدند.

نیرو‌های امنیتی پس از حادثه منطقه را محاصره کرده و عملیات جست‌وجوی گسترده‌ای برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز شد. منطقه کرم و به‌ویژه شهر «پاراچنار» در گذشته بار‌ها صحنه حملات مشابه بوده است. سال گذشته نیز حمله بزرگی به کاروان خودرو‌های مسافربری در همین منطقه صورت گرفت که به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید.

این رویداد‌ها باعث شد تنش‌های فرقه‌ای در کرم به شدت افزایش یابد. در ادامه این درگیری‌ها، موجی از خشونت و مقابله‌به‌مثل در منطقه شکل گرفت، اما با مداخله دولت و میانجیگری بزرگان قبایل، مذاکراتی برگزار و آتش‌بسی شکننده میان طرف‌های درگیر برقرار شد. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند: حملات جدید می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تنش‌ها و بی‌ثباتی در این منطقه حساس باشد.