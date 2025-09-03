پخش زنده
امروز: -
خیر کازرونی دو عدد کولر گازی به ارزش یک میلیارد ریال به حوزه سلامت شهرستان کازرون اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت کازرون گفت: حوزه سلامت یکی از مهمترین عرصههای مرتبط با زندگی مردم است و حضور و مشارکت خیران و سازمانهای مردمنهاد برای ارتقای زیرساختهای این حوزه ضروری است.
دکتر فرشید جاودانی ادامه داد: حمایتهای مستمر خیران در خرید تجهیزات و ساخت طرحهای سلامت محور، نقش مهم و مؤثری در پیشبرد برنامههای نظام سلامت شهرستان کازرون داشته است.
وی افزود: اهدای دو عدد کولر گازی به درمانگاه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) توسط پرویز رئیسی، یکی از نیکوکاران کازرونی، گامی ارزشمند در راستای ارتقای زیرساختهای سلامت شهرستان محسوب میشود.
رئیس شبکه بهداشت کازرون عنوان کرد: از سایر نیکوکاران نیز دعوت میشود تا برای تقویت زیرساختهای بهداشت و درمان شهرستان کازرون، یاریگر متولیان سلامت باشند.