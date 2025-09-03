به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ،با تلاش گروه‌های جهادی و مشارکت خیران و برخی ارگان‌های مسئول استان البرز در سنت حسنه ازدواج و جوانی جمعیت، آیین ازدواج ۱۱۴ زوج همزمان باچهارشنبه ۱۲ شهریورماه از ساعت ۱۵:۳۰ در مجموعه فرهنگی تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار می‌شود.

این آیین جهادی با شعار «ازدواج به هنگام، آسان و پایدار» و با هدف ترویج سبک زندگی سالم و اخلاق محور ایرانی اسلامی، پرهیز از تشریفات زائد در امر ازدواج و تسهیل در این زمینه و حرکت در مسیر جوانی جمعیت برگزار می‌شود.