ازدواج آسان ۱۱۴ زوج البرزی در آیین مهر ماندگار
با اهتمام گروههای جهادی بسیج سازندگی استان البرز و هم افزایی دستگاه ها آیین ازدواج ۱۱۴ زوج البرزی در آستانه میلاد با سعادت پیامبر اعظم (ص) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
،با تلاش گروههای جهادی و مشارکت خیران و برخی ارگانهای مسئول استان البرز در سنت حسنه ازدواج و جوانی جمعیت، آیین ازدواج ۱۱۴ زوج همزمان باچهارشنبه ۱۲ شهریورماه از ساعت ۱۵:۳۰ در مجموعه فرهنگی تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار میشود.
این آیین جهادی با شعار «ازدواج به هنگام، آسان و پایدار» و با هدف ترویج سبک زندگی سالم و اخلاق محور ایرانی اسلامی، پرهیز از تشریفات زائد در امر ازدواج و تسهیل در این زمینه و حرکت در مسیر جوانی جمعیت برگزار میشود.