سومین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزشی استان تهران در رشته ورزش‌های آبی، با حضور مسئولان و مقامات ورزشی استان در مجموعه ورزشی بعثت برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ؛ سومین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزشی استان تهران با هدف شناسایی و پرورش مستعدان و نخبگان در رشته‌های مختلف ورزش‌های آبی برگزار شد و طی آن جمعی از ورزشکاران نوجوان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برگزاری المپیاد استعداد‌های برتر بعد از ۳ سال متوالی حکایت از تلاش و همیت ویژه مسئولان مربوطه در زمینه استعدادیابی، ارتقای سطح کیفی ورزشکاران و برنامه‌ریزی برای آینده ورزش قهرمانی است.

در این مراسم، حسین‌پور معاون توسعه منابع اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، محمدی رئیس گروه ارزیابی عملکرد و بررسی شکایات، ایرجی دبیر برگزاری المپیاد، سلطانی رییس گروه نظارت، خرم رئیس اداره ورزش و جوانان شمال شرق تهران، رحیمی‌پور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات و نظر رئیس هیأت ورزش‌های آبی استان تهران حضور داشتند و از نزدیک شاهد رقابت‌های ورزشکاران و نحوه برگزاری این المپیاد بودند.

در پایان این رقابت‌ها، از برترین ورزشکاران حاضر تقدیر شد.