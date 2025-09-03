ثبت حدنصاب مستعدان ورزشهای آبی
سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی استان تهران در رشته ورزشهای آبی، با حضور مسئولان و مقامات ورزشی استان در مجموعه ورزشی بعثت برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
؛ سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی استان تهران با هدف شناسایی و پرورش مستعدان و نخبگان در رشتههای مختلف ورزشهای آبی برگزار شد و طی آن جمعی از ورزشکاران نوجوان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
برگزاری المپیاد استعدادهای برتر بعد از ۳ سال متوالی حکایت از تلاش و همیت ویژه مسئولان مربوطه در زمینه استعدادیابی، ارتقای سطح کیفی ورزشکاران و برنامهریزی برای آینده ورزش قهرمانی است.
در این مراسم، حسینپور معاون توسعه منابع اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، محمدی رئیس گروه ارزیابی عملکرد و بررسی شکایات، ایرجی دبیر برگزاری المپیاد، سلطانی رییس گروه نظارت، خرم رئیس اداره ورزش و جوانان شمال شرق تهران، رحیمیپور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات و نظر رئیس هیأت ورزشهای آبی استان تهران حضور داشتند و از نزدیک شاهد رقابتهای ورزشکاران و نحوه برگزاری این المپیاد بودند.
در پایان این رقابتها، از برترین ورزشکاران حاضر تقدیر شد.