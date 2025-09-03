پخش زنده
شهردار منطقه ۲ گفت: در راستای سرویسدهی مناسب به شهروندان و ارتقای کیفی خدماترسانی، همزمان با اجرای طرحهای ترافیکی در میدان صنعت، خطوط تاکسیرانی این محدوده ساماندهی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صالحی گفت: همزمان با طرح ساماندهی ترافیکی میدان صنعت و اجرای اصلاح هندسی، ساماندهی خطوط تاکسیرانی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا پایانه تاکسیرانی در ابتدای بلوار شهید فرحزادی احداث و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته تا ۳ ماه آینده تکمیل و بهرهبرداری میشود.
صالحی گفت: باتوجهبه وجود ایستگاه متروی خط ۷ و همچنین استقرار سیستم حملونقل عمومی که امکان سفر شهروندان را به سایر مناطق شهر فراهم کرده با حجم بالای تردد و ترافیک مواجه است و با احداث پایانه، ضمن ساماندهی خطوط تاکسیرانی، موجب نظمدهی و انضباط در سرویسدهی به مسافرین میشود.
شهردار منطقه ۲ در پایان از تداوم اجرای طرحهای ترافیکی در میدان صنعت برای روانسازی تردد در این میدان خبر داد.