طرح جامع برنامه مدیریت اثر طبیعی ملی غار سهولان مهاباد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ طرح جامع برنامه مدیریت اثر طبیعی ملی غار سهولان در کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت آثار طبیعی ملی کشور با حضور مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.
این برنامه با هدف حفاظت، مدیریت بهینه و توسعه پایدار منطقه تدوین شده و کاهش آسیبها و خسارات زیستمحیطی، ارتقای بهرهمندی جوامع محلی از ظرفیتهای منطقه و بهبود معیشت آنان از جمله مهمترین اهداف آن به شمار میرود.
غار آبی سهولان که در سال ۱۳۷۹ به عنوان اثر طبیعی ملی در شورایعالی حفاظت محیط زیست ثبت شده است، یکی از ارزشمندترین جاذبههای طبیعی کشور محسوب میشود و اجرای این طرح میتواند نقش مهمی در صیانت از این اثر و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای آن ایفا کند.
برنامه جامع مدیریت غار سهولان توسط شرکت زیستنگاران محیط آرا تهیه و تدوین شده و درشهریور ماه ۱۴۰۴ با مشارکت جوامع محلی و با حضور علیرضا نجیمی مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی و جمعی از رؤسا و کارشناسان تخصصی رونمایی شد.
غار سهولان مهاباد، دومین غار آبی بزرگ در ایران، از شگفت انگیزترین جلوههای زیبای طبیعت به شمار میرود که در ٤٣ کیلومتری شمال شرقی مهاباد و نزدیک روستایی به همین نام قرار دارد و سالانه بیش از هزاران گردشگر ایرانی و خارجی از این اثر طبیعی و روستای سهولان که در آن طرح ویژه بوم گردی هم اجرا شده است، بازدید میکند.