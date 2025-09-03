

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مدرسه ۱۲ کلاسه پسرانه ابتدایی شهید ناصر پورشیخعلی با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدرسه ۱۲ کلاسه شهید پورشیخعلی با مساحت ۲۰۰۰ مترمربع، زیربنای ۱۰۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر۱۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با حضور سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و خانواده شهید و... به بهره برداری رسید.

شهید ناصر پورشیخعلی اهل منطقه شهداد و معلم آموزش و پرورش استثنایی در شهرستان منوجان بود که در سال ۱۳۷۴ توسط اشرار به شهادت رسید.