به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی فوتبال هفت‌نفره ایران در راستای اعزام به مسابقات ۲۰۲۵ آسیا و اقیانوسیه اندونزی از یازدهم تا هفدهم شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود.

عارف بابائیان (اصفهان)، حبیب حیدری‌مهر (البرز)، حسن صفری (بوشهر)، مهدی دشتکی (خوزستان)، سعید فرجی (تهران)، علیرضا احمدی (خراسان‌رضوی)، یونس حسنی (زنجان)، مسلم مهرابیان، امیرمهدی رحیم‌آبادی (کرمان)، فردین تورچی (گیلان)، مهدی بخشی، امیر امجدیان، امید نظری (کرمانشاه)، حسین نوروزی، کمیل علیزاده، مرتضی تایا، امیرحسین قنبری، امیرحسین قربانی (مازندران)، مهدی شکوهی (قم) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

کادر فنی:

مدیر فنی: جواد مقدسی (تهران)

مربی: علیرضا طارمی (بوشهر)

مربی (مدعو): بهنام آرندی (فارس)، مهدی جمالی (قم)

سرپرست تیم: فرهاد نفرزاده (تهران)

سرپرست اردو: امید انصاری (تهران)

مربی فرهنگی: محمد کشاورز نوری (تهران)