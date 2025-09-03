امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

همکاری‌های صنعتی ایران و چین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲- ۱۴:۳۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد
فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
خبرهای مرتبط

حضور پزشکیان در مراسم جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی

برابر کشور‌های مخالف روابط دوستانه ایران و چین می‌ایستیم

نخبگان ومتخصصان به اجرا شدن توافقات سفر چین کمک کنند

برچسب ها: ایران ، چین ، همکاری اقتصادی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 