دوازده هکتار از اراضی ملی رودبار جنوب رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد فرجام طاهری، رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب، اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و با همکاری دستگاههای ذیربط، ۱۲۳ هزار و ۶۲۱ مترمربع از منابع ملی که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی افزود: صیانت از اراضی ملی و دولتی وظیفهای همگانی است و تمامی ادارات مربوطه باید با نظارت و حفاظت مستمر، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کنند.
رئیس دادگستری رودبار جنوب تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی و اراضی ملی مطابق مقررات و بهصورت قاطع اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منابع ملی مورد تعرض سودجویان قرار گیرد.
طاهری همچنین هشدار داد: برخی افراد با سوءاستفاده از فرصتها اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی میکنند و در صورت اصرار بر ادامه این اقدامات و بیاعتنایی به تذکرات قانونی، با مجازات بازدارنده قضایی مواجه خواهند شد.