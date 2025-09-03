دوازده هکتار از اراضی ملی رودبار جنوب رفع تصرف و به بیت‌ المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد فرجام طاهری، رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب، اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ۱۲۳ هزار و ۶۲۱ مترمربع از منابع ملی که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی افزود: صیانت از اراضی ملی و دولتی وظیفه‌ای همگانی است و تمامی ادارات مربوطه باید با نظارت و حفاظت مستمر، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کنند.

رئیس دادگستری رودبار جنوب تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی و اراضی ملی مطابق مقررات و به‌صورت قاطع اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد منابع ملی مورد تعرض سودجویان قرار گیرد.

طاهری همچنین هشدار داد: برخی افراد با سوءاستفاده از فرصت‌ها اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی می‌کنند و در صورت اصرار بر ادامه این اقدامات و بی‌اعتنایی به تذکرات قانونی، با مجازات بازدارنده قضایی مواجه خواهند شد.