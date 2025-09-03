امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مصوبات امروز بهارستان ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲- ۱۴:۴۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد
فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
خبرهای مرتبط

قدردانی قالیباف از رسانه ملی به دلیل تبلیغ رایگان سکو‌های داخلی

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی

لایحه کاهش ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

موافقت مجلس با تغییر فرآیند بررسی لایحه بودجه

افزایش ۴۷ درصدی اعتبارات استان تهران

بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از پیشرفت‌های صنعت دفاعی

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، جلسه علنی مجلس ، مصوبات مجلس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 