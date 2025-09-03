پخش زنده
رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب از پایان تعمیرات اساسی واحد بهرهبرداری سرکان مالکوه خبر داد و گفت: عملیات تعمیرات اساسی این منطقه با صرف ۴۰ هزار نفرساعت نیروی انسانی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمدرضا عسگری با بیان اینکه تعمیرات اساسی واحدهای بهرهبرداری این منطقه بهصورت پنج سال یکبار و با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات با برنامهریزی از پیش تعیینشده انجام میشود، اظهار کرد: مراحل انجام این تعمیرات با استفاده از ظرفیتهای موجود در منطقه و با همت نیروهای متخصص و کارکنان پرتلاش منطقه و پشتیبانی و راهبری واحدهای ستادی انجام شده ست.
وی ادامه داد: عملیات تعمیرات اساسی منطقه عملیاتی سرکان مالکوه با صرف ۴۰ هزار نفرساعت نیروی انسانی انجام شده است که شامل لایروبی، تمیزکاری، تعمیر و رنگآمیزی تجهیزات میشود.
رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب از تعویض خطوط فرسوده هوایی ابزار دقیق، جوشکاری و تعویض قسمتهای آسیبدیده خطوط لوله فرآیندی بر اساس گزارشهای واحد بازرسی فنی، همچنین تعمیر و روانکاری شیرهای فرآیندی بهعنوان اقدامهای انجامشده در این دوره یاد کرد و گفت: فرآیند تعمیرات اساسی این منطقه با تاکید مدیرعامل و پیگیریهای معاون مدیرعامل در عملیات شرکت محقق شد.