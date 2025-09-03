به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی اکبرپور گفت: مرحله جدید مرمت بازار تاریخی دامغان به‌صورت تخصصی بر روی احیای گنبد‌ها و طاق‌های این بنای ارزشمند تاریخی متمرکز است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه این مرحله از مرمت با هدف صیانت از این ویژگی‌های معماری و جلوگیری از تخریب بیشتر آغاز شده است، افزود: بازار دامغان نمادی از معماری بومی و فرهنگ این منطقه به شمار می‌رود که طاق‌ها و گنبد‌های آجری آن، با هدف تهویه طبیعی و ایجاد فضایی خنک در اقلیم کویری طراحی شده‌اند.

وی گفت : برداشتن لایه‌های فرسوده و پاک‌سازی درز‌ها از مراحل ابتدایی مرمت گنبد‌های فرسوده است و برای افزایش مقاومت و استحکام گنبد‌ها و جلوگیری از ترک‌های احتمالی در آینده، یک شبکه ژئوگرید (توری پلاستیکی) بر روی سطح اجرا می‌شود.

اکبرپور افزود : دوغاب ریزی با گچ سنتی و اجرای غوره‌گل و کاه‌گل حفاظتی که جزئی از مصالح بومی و اصیل این بنا است برای عایق‌بندی و حفاظت کامل گنبد‌ها در برابر رطوبت و عوامل جوی، از دیگر اقدامات پیش بینی شده است.