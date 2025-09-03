به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: یک گروه ۴۰ نفره شامل کارشناسان و باستان شناسان به همراه استادان و کارشناسان دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، عملیات مطالعات، تحقیقات و کاوش را هم‌زمان در این محدود تاریخی اجرا می‌کنند.

امیر کرم‌زاده افزود: مدت این عملیات‌ها در این محدوده تا ۳۰ روز دیگر نیز تمدید شد و امیدواریم این گذر تاریخی با پایان عملیات‌های مطالعاتی و به‌منظور بهره‌مندی همه مردم از آن تبدیل به یک سایت موزه شود.

به گفته وی در طی چند روز گذشته آثار فاخری همچون ۱۱۷ قطعه سکه تاریخی و قطعات دیگری همچون کاشی زرین‌فام در این محوطه کشف شد.

کرم‌زاده با اشاره به قدمت اشیاء کشف‌شده در این منطقه افزود: سکه‌های کشف‌شده عمدتاً مربوط به دوره اسلامی است و آثار دیگر همچون کاشی زرین‌فام نیز حدود ۷۰۰ سال قدمت دارد.

گذر تاریخی کمر زرین در یکی از کهن‌ترین نقاط اصفهان و در نزدیک مسجدجامع این شهر قرار دارد. دو سال پیش، عملیات گودبرداری با لودر برای احداث گذر کمرزرین به تخریب لایه‌های باستانی و مشهود شدن شواهدی از دو سازه معماری منجر و به این ترتیب این کار، متوقف و عملیات باستان‌شناسی شهری با توافق بین پژوهشگاه میراث فرهنگی، سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان و دانشگاه هنر از حدود دو سال پیش آغاز شد.

تاکنون در یک فصل کاوش باستان شناسی گذر کمرزرین، آثاری همچون یک سازه آبی منقوش متعلق به دوران پیش از حمله مغول به اصفهان، یک کوره سفال، یک سازه معماری متعلق به دوران متأخر اسلامی، دیواره‌های سنگی و کف‌های آجر فرش احتمالا سلجوقی و یک سنگاب کشف شده است.