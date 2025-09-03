به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در سفر به شهرستان کبودراهنگ از ساختمان در حال احداث دانشکده ملی مهارت و سوله ورزشی پیام نور بازدید کرد.

غلامرضا زمانی رئیس دانشکده ملی مهارت کشور در این بازدید گفت: ساختمان این دانشکده ملی مهارت شهرستان کبودراهنگ بیش از ۶۸۰۰ مترمربع مساحت دارد و خوابگاه و سلف سرویس تکمیل و اماده بهره‌برداری است و ساختمان آموزشی حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد که در صورت تامین تکمیل خواهد شد.

معاون پژوهشی معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز بعد از بازدید گفت: برای تکمیل دانشکده ملی مهارت و برای زیرساخت‌ها در دانشگاه نیازمند اعتبارات ویژه است که تامین آن پیگیری می شود.

پیمان صالحی در خصوص آموزش در مراکز آموزشی گفت: باید آمایش سرزمینی در شهرستان انجام شود و رشته‌های نیاز‌های منطقه به دانشگاه‌ها بیاید و رشته‌های جدید برای کمک به منطقه و استقبال بیشتر دانش آموزان و دانشجویان به دانشگاه‌ها معرفی شود