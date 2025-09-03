پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با هدف ارزیابی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و سرمایهگذاری استان قم و افتتاح طرحهای شاخص گردشگری، امروز وارد این استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدرضا صالحیامیری ظهر امروز با استقبال رسمی اکبر بهنامجو، استاندار قم و جمعی از مدیران و مسئولان استانی وارد قم شد و برنامههای سفر دو روزه خود را با محور تقویت جایگاه قم در اقتصاد ملی گردشگری و صنایعدستی آغاز کرد.
در نخستین روز این سفر، چند طرح مهم گردشگری به بهرهبرداری میرسد که میتواند ضمن افزایش ظرفیتهای میزبانی قم، فرصتهای نوینی برای سرمایهگذاری در این استان ایجاد کند. بازدید از موزهها، آثار تاریخی و جاذبههای شاخص فرهنگی نیز از دیگر برنامههای وزیر است تا با ارزیابی دقیق وضعیت موجود، سیاستهای توسعهای جدید در حوزه گردشگری مذهبی و فرهنگی قم ترسیم شود.
برگزاری شورایعالی گردشگری، امضای چند تفاهمنامه همکاری میان نهادهای ذیربط و حضور در رویدادهای فرهنگی استان، بخش دیگری از دستور کار این سفر است که با هدف همافزایی نهادی و ترسیم نقشه راه جامع توسعه گردشگری قم دنبال خواهد شد.
صالحیامیری همچنین در جریان این سفر، به بررسی ظرفیتهای صنایعدستی قم میپردازد تا با طراحی برنامههای توسعهای نوین، سهم این استان در بازار ملی و بینالمللی صنایعدستی ارتقا و قم به جایگاهی متناسب با ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی خود در اقتصاد گردشگری کشور دست یابد.
سفر دو روزه وزیر میراثفرهنگی به قم، فرصتی راهبردی برای بازتعریف جایگاه این استان بهعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری مذهبی و فرهنگی ایران ارزیابی میشود.