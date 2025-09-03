به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سید عبدالمحمد نازیدوک گفت: ماموران انتظامی هنگام گشت‌زنی در جاده‌های اصلی شهرستان رستم به این تریلر مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو مقادیری کالای بدون مجوز شامل ۸۶۹ طاقه پارچه، ۷۶۶ عدد اسپری بدن، ۸۳۹ پاکت چای خشک و ۴ هزار و ۳۲۰ عدد صابون خارجی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.