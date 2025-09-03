معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک: از حدود ۱۰۰ مرکز سلامت در استان، ۵۰ مرکز روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر طرح پزشک خانواده را اجرا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جواد جواهری با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در استان مرکزی گفت: این طرح در راستای دسترسی عادلانه دریافت خدمات درمان، در حوزه بهداشت از ابتدای سال جاری ابلاغ شد.

او افزود: در استان نیز از ابتدای اردیبهشت ماه اجرای این طرح شروع شده است و از ماه آینده این طرح به شکل رسمی در ۵۰ مرکز روستایی و شهر‌های کمتر از ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شود.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به مزیت‌های اجرای این طرح، یادآور شد: بیماران با اجرای این طرح سردرگمی برای ادامه درمان نخواهند داشت چراکه تمامی اقدامات درمانی در سطوح قبلی به واسطه الکترونیکی شدن پرونده پزشکی‌شان قابل دسترس و رؤیت است.