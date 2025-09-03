به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ رسول ایزدپناه گفت: ماموران پلیس آگاهی، هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو، ۲۱۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز قانونی به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند ادامه داد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.