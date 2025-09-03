قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به جایگاه مذهبی و تاریخی آستان امامزاده محمد هلال بن علی (ع) در کاشان تأکید کرد: امامزادگان و اماکن مذهبی ، علاوه بر ارزش‌های دینی، نقشی مهم در هویت فرهنگی و توسعه گردشگری مذهبی کشور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، علی دارابی در سفر به کاشان و بازدید و زیارت از آستان مقدس امامزاده محمد هلال بن علی(ع) گفت : آستان امامزاده محمد هلال به‌عنوان یکی از قطب‌های زیارتی استان اصفهان، می‌تواند با برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری، مقصدی مهم برای زائران داخلی و گردشگران بین‌المللی باشد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی بر لزوم توجه به حفاظت معماری تاریخی بقعه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی آن به نسل جوان تأکید کرد.

امامزاده محمد هلال بن علی، فرزند بلافصل امام علی(ع) و فرزندخوانده حضرت امیرالمؤمنین، در شهر آران و بیدگل و در جوار کاشان واقع شده است. این آستان مقدس یکی از مهم‌ترین مراکز مذهبی و تاریخی منطقه به شمار می‌آید که معماری ارزشمند آن، تلفیقی از هنر اسلامی و سنتی ایران است.بقعه امامزاده محمد هلال دارای گنبد و ایوان باشکوه، کاشی‌کاری‌های نفیس و صحن وسیع است که سالانه پذیرای هزاران زائر و گردشگر از سراسر کشور است .

علاوه بر جایگاه معنوی، این آستان در طول تاریخ همواره کانونی برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بوده و امروز نیز به‌عنوان یکی از جاذبه‌های برجسته مذهبی در منطقه معرفی می‌شود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور همچنین با حضور در دانشگاه کاشان،‌ با جمعی از دوستداران میراث فرهنگی، فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، موزه‌داران و اعضای کمیته مشورتی صنایع دستی و گردشگری گفت‌وگو کرد.