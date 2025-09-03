آمار و ارقام به دست آمده در سرشماری عمومی کشاورزی نشان می‌دهد که بیشترین سطح کشت محصولات زراعی مربوط به گندم، جو و برنج است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، با اجرای سرشماری عمومی کشاورزی که اواخر سال گذشته در سراسر کشور برگزار شد، اطلاعات با ارزشی از بخش کشاورزی کشور جمع آوری شد که بی‌شک در برنامه‌ریزی‌های آینده این بخش سرنوشت‌ساز خواهد بود.

براساس اطلاعات جمع آوری شده، بیش از ۸۰ درصد از سطح کاشت محصولات کشاورزی مربوط به ۳ محصول گندم ،جو و برنج است.

رئیس مرکز آمار ایران با اعلام این مطلب افزود: دو میلیون هکتار حدود ۱۴ درصد از اراضی کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر مجهز به روش‌های نوین آبیاری شده است.