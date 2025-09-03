به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: از ۳۷۴ هزار و ۵۲ مورد ولادت ثبت شده در پنج ماهه امسال در کشور، ۱۸ هزار و ۶۳۳ مورد در این استان بوده است.

مجتبی یکتامنش با اشاره به تولد هفت هزارو ۴۱۹ مورد دوقلودر کشوردر این مدت، پنج درصد یعنی ۳۶۴ مورد سهم استان اصفهان بوده است.

وی ادامه داد: همچنین از ۲۴۸ مورد تولد سه قلو در پنج ماهه امسال در کشور،۱۱ مورد در استان اصفهان ثبت شده است.

یکتامنش افزود: استان اصفهان با ثبت یک مورد چهارقلو، سهم ۱۲ و نیم درصدی از ولادت‌های چهارقلویی در کشور که هشت مورد بوده، داشته است.

وی گفت: از ۱۷۰ هزارو ۶۵۱ مورد ثبت ازدواج، پنج ماهه امسال در کشور، هشت هزارو ۳۱۳ مورد در استان اصفهان بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه پنج و نیم درصد طلاق‌های کشور امسال در این استان ثبت شده است گفت: کل طلاق‌های ثبت شده در پنج ماهه امسال ۶۶ هزارو ۳۶۳ مورد بوده که سه هزارو ۶۸۳ مورد آن در استان اصفهان است.

طبق آخرین آمارها، ۶۰ درصد بانوان متأهل در کشور،۳۵ تا ۴۹ ساله هستند که فرصت باروری آنها به سرعت در حال پایان است.

میزان باروری در کشور به حدود یک و نیم درصد رسیده که برای گذر از بحران کمبود جمعیت این میران باید دست کم به دو و یک دهم درصد (یعنی بیش دو فرزند برای هر خانواده) برسد.