به گزارش خبرگزای صداوسیما، گزارش‌های اولیه منابع سوری از حمله هوایی جدید رژیم صهیونی به حومه فرودگاه بین‌المللی دمشق حکایت دارد.

النهار نیز گزارش داد: منابع خبری از انفجاری مهیب در پایتخت سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که انفجار بزرگی در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق در جنوب پایتخت سوریه رخ داده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است.

پیش از این نیز منابع خبری از حمله نیرو‌های رژیم اشغالگر صهیونی طی امروز (چهارشنبه)، به مناطق حومه استان القنیطره در جنوب سوریه خبر داده بودند.

ارتش رژیم صهیونی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.