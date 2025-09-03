به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست پیگیری پیشرفت طرح‌های ریلی کشور به ریاست محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ساختمان کوثر نهاد برگزار شد.

وی در این نشست که برای ادامه پیگیری طرح‌های ریلی زاهدان به چابهار، کرمانشاه به خسروی و شلمچه به بصره برگزار شد، گفت: تسریع در تکمیل طرح‌های ریلی کشور از الزامات توسعه کشور است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه طبق مطالعات انجام شده یکی از مهمترین راهکار‌های افزایش ارتباطات تجاری با دنیا، استفاده از ظرفیت چابهار است، افزود: کشور‌های منطقه و جهان از جمله چین، هند، روسیه و پاکستان خواستار گشایش این مسیر برای تسهیل تجارت بین‌المللی شان با ایران و جهان هستند.

قائم‌پناه افزود: اهمیت این طرح برای اتصال شرق با غرب، آنگونه است که رئیس‌جمهور نیز در سفر خود به چین و شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بر اهمیت این طرح تاکید کرده و اهتمام همه دستگاه‌های اجرایی باید تکمیل و افتتاح این مسیر تا پایان سال باشد.

وی با تأکید بر رفع موانع پیش روی تأمین تجهیزات ریلی پروژه‌های ریلی کشور، افزود: عقب ماندگی این طرح توسط پیمانکاران به سرعت برطرف شود تا پیشرفت ماهانه این طرح به ۲.۵ درصد رسیده و برنامه زمان‌بندی بهره‌برداری اولیه از پروژه زاهدان چابهار در ۲۲ بهمن سال جاری تا یک ماه دیگر ارائه شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه این نشست با اشاره به طرح مسیر ریلی کرمانشاه به مرز خسروی، گفت: نزدیک‌ترین مسیر تجاری ایران با پایتخت عراق، مرز خسروی است و این مرز علاوه بر مزیت تجاری برای کشورمان، ظرفیت ترانزیتی بین‌المللی برای استفاده دیگر کشور‌ها در دالان ترابری (کریدور) شرق به غرب دارد و کشور‌های آسیای مرکزی و روسیه هم برای تجارت با عراق علاقمند به استفاده از این مسیر تجاری هستند.

قائم‌پناه گفت: اتصال ریلی این مرز به عراق علاوه بر ظرفیت تجاری، قابلیت تسهیل انتقال زائرین اربعین را نیز داشته و می‌تواند بار ترافیکی زائرین در مرز مهران و دیگر مرز‌ها را نیز کاهش دهد.

به گزارش ایرنا، طرح مسیر ریلی کرمانشاه –خسروی با طول ۲۶۳ کیلومتر از محدوده جنوب شرق استان کرمانشاه منشعب و از مسیر اسلام‌آباد – سرپل ذهاب و قصر شیرین به مرز خسروی می‌رسد.

قسمت اول این طرح از کرمانشاه تا اسلام‌آباد با ۱۱۵ کیلومتر و قسمت دوم آن از اسلام آباد تا مرز خسروی ۱۴۸ کیلومتر است که تکمیل آن با توجه به حجم ۶۰ درصدی صادرات ایران به عراق از استان کرمانشاه، می‌تواند زمینه ساز جهش در این بخش باشد.

این طرح که ۸ ایستگاه بین راهی و ۴ ایستگاه مسافری دارد، نیازمند ۴۲ میلیون متر مکعب عملیات خالی، ۹ کیلومتر پل و ۴۰ هزار تن ریل است و برای تکمیل آن به ۲۵ همت اعتبار نیاز است که ۶ همت آن در سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه مصوب شد و تا کنون ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با توجه به آغاز عملیات ریل گذاری در آینده نزدیک، پیش بینی می‌شود بخش اول آن، تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل شود.

همچنین در این نشست گزارشی از مسیر ریلی شلمچه به بصره نیز ارائه شد.

این مسیر نیز که علاوه بر نقش تجاری، می‌تواند در تردد زائرین اربعین حائز اهمیت باشد، با احداث خطوط پایانه مرزی و ایستگاه قطار شلمچه، در اربعین امسال شاهد تردد ریلی زائرین عزیز تا آخرین نقطه مرزی ایران و افزایش محسوس رضایتمندی زائرین بوده است.

یکی از ویژگی‌های مهم این طرح ساخت پل بزرگ ریلی متحرک (بازشو) است که با قراردادی بالغ بر ۵۰ میلیون دلار اعتبار و پیشرفت فیزیکی ۲۸ درصدی در حال انجام است.