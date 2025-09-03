به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان در برازیلیا امروز چهارشنبه به وقت محلی در سالن آمفی تئاتر برگزاری رقابت‌ها در محل مرکز همایش‌های «اولیسس گیماراِس» برگزار شد. اعضای تیم ملی ووشو مردان و زنان ایران به همراه امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو در این مراسم حضور داشتند.

در این دوره از رقابت‌ها بیش از هزار ورزشکار، مربی، داور و کادر از ۸۶ کشور جهان حضور خواهند داشت. در این مراسم باشکوه که کلیه اعضا و نمایندگان تیم‌های شرکت کننده حضور داشتند، در ابتدا تاریخچه‌ای از ورزش ووشو روی وال بزرگ سالن به نمایش درآمد و کلیپی از ادوار قدیمی مسابقات جهانی پخش شد.

در ادامه کشور‌های شرکت کننده در این دوره معرفی شدند که نکته جالب تشویق تیم فلسطین به هنگام معرفی این تیم و نقش بستن پرچم آنها روی وال سالن بود.

سپس مراسم خوشامدگویی و خیرمقدم به حاضرین توسط آنتونی گو، نایب‌رییس فدراسیون جهانی و رئیس کمیته کونگ‌فو و رئیس کنفدراسیون ووشو پان امریکا انجام شد.

همچنین جمعی از سناتور‌های برزیل، دبیر ورزش برزیل، دبیرکل فدراسیون جهانی، اعضای هیات رییسه فدراسیون جهانی ووشو، رییس فدراسیون ووشو کونگ‌فو برزیل نیز پشت تریبون رفته و صحبت کردند.

در ادامه پس از سخ‌نرانی مقامات جهانی از تندیس بازی‌ها پرده‌برداری شد. هم‌چنین به برخی از چهره‌هایی که به برگزاری این دوره از رقابت‌ها کمک کرده‌اند، لوح تقدیر اهدا شد.

در ادامه مرام‌نامه بازی‌ها توسط یکی از ووشوکاران تیم ملی برزیل خوانده شد. هم‌چنین زنگ آغاز رسمی بازی‌ها نواخته شد و سپس تالوکاران روی صحنه به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.