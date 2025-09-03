به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بزرگ‌ترین مجموعه چندمنظوره ورزشی بخش خصوصی با نام «آریان آمل» با سرمایه‌گذاری حدود ۶۰۰ میلیارد ریال در مسیر کمربندی جنوبی شهر آمل، حدفاصل روستای کنسی، با حضور مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، چهره‌های ملی ورزشی و جمعی از پیشکسوتان افتتاح شد.

این مجموعه در زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع شامل ۱۱ سالن تخصصی از جمله کشتی، شنا، سونا، جکوزی، بدن‌سازی، تیاریت، کراس‌فیت، بیلیارد، والیبال روپایی، پینگ‌پنگ و والیبال دستی ساخته شده و خدمات رفاهی نظیر رستوران، کافه، کارواش و پارکینگ نیز در آن پیش‌بینی شده است.

ایمان رزمگیر، مدیر مجموعه آریان آمل، با اشاره به اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۷ نفر، هدف از ساخت این مجموعه را توسعه زیرساخت‌های ورزشی و جذب جوانان مستعد شهرستان به سمت ورزش عنوان کرد. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ساخت دومین مجموعه بزرگ سرپوشیده ورزشی تا سال آینده در آمل خبر داد.

جمشیدپناه، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل نیز در حاشیه این مراسم، از حمایت این اداره در صدور مجوز رسمی ورزشی و معرفی مجموعه برای دریافت تسهیلات حمایتی خبر داد.