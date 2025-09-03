پخش زنده
در مراسمی رئیس کمیته امداد کشور با حضور در گنبدکاووس از توزیع ۱۰ هزار بسته کمک تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش این نهاد در گلستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور در مراسم توزیع این بستهها گفت:۸۵۳ هزار دانش آموز در سراسر کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند و به تمام این دانش آموزان مایحتاج تحصیلی داده خواهد شد.
عیسی بابایی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گلستان هم گفت:در گلستان ۱۹ هزار دانش آموز تحت پوشش داریم که با کمک خیران گلستانی امروز ۱۰ هزار بسته کمک تحصیلی بین دانش آموزان توزیع میشود و مابقی تا پایان شهریور ماه انجام خوهد شد.
خیر گنبدی این بستههای مایحتاج تحصیلی که علاوه بر نوشت افزار و کوله پشتی مدرسه، اقلامی مانند برنج، روغن، قند، ماکارونی، رب گوجه دارد را برای کمک به دانش آموزان تهیه کرده است.
وی میگوید:از زمان آغاز بیماری کرونا و در این چند سال ۴۶ هزار بسته کمک معیشتی و یا تحصیلی بین خانوادهها توزیع کردهام و کمک به همنوع به ویژه کودکان یتیم موجب سرازیر شدن خیر و برکت در زندگیام شده است.