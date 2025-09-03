به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور در مراسم توزیع این بسته‌ها گفت:۸۵۳ هزار دانش آموز در سراسر کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند و به تمام این دانش آموزان مایحتاج تحصیلی داده خواهد شد.

عیسی بابایی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گلستان هم گفت:در گلستان ۱۹ هزار دانش آموز تحت پوشش داریم که با کمک خیران گلستانی امروز ۱۰ هزار بسته کمک تحصیلی بین دانش آموزان توزیع می‌شود و مابقی تا پایان شهریور ماه انجام خوهد شد.

خیر گنبدی این بسته‌های مایحتاج تحصیلی که علاوه بر نوشت افزار و کوله پشتی مدرسه، اقلامی مانند برنج، روغن، قند، ماکارونی، رب گوجه دارد را برای کمک به دانش آموزان تهیه کرده است.

وی می‌گوید:از زمان آغاز بیماری کرونا و در این چند سال ۴۶ هزار بسته کمک معیشتی و یا تحصیلی بین خانواده‌ها توزیع کرده‌ام و کمک به همنوع به ویژه کودکان یتیم موجب سرازیر شدن خیر و برکت در زندگی‌ام شده است.