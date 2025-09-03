مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: با افتتاح مجموعه ورزشی آریان آمل، سرانه ورزشی هر شهروند مازندرانی به ۱.۳۱ متر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل ورزش و جوانان مازندران اعلام کرد: با افتتاح مجموعه بزرگ و چندمنظوره ورزشی «آریان آمل»، سرانه ورزشی هر شهروند مازندرانی به حدود یک متر و ۳۱ سانتی‌متر افزایش یافته است.

حسین بریمانی در مراسم افتتاح این مجموعه ورزشی گفت: از هفته دولت سال ۱۴۰۳ تا هفته دولت ۱۴۰۴، تعداد ۲۳ طرح ورزشی با مجموع مساحت ۳۰ هزار متر مربع در استان به بهره‌برداری رسیده که نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و افزایش سرانه داشته‌اند.

وی افزود: در هفته دولت امسال نیز سه سالن ورزشی در شهرهای گلوگاه، قائم‌شهر و نکا، و دو زمین چمن مصنوعی در چالوس و رامسر افتتاح شد. همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار طرح‌های دولتی، در شاخص‌های ارزیابی سرانه ورزشی استان تأثیرگذار بوده است.

بریمانی با اشاره به مجموعه ورزشی آریان آمل، این پروژه را یکی از مجهزترین و کم‌نظیرترین مجموعه‌های ورزشی استان دانست که با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی توسط ایمان رزمگیر، ورزشکار و سرمایه‌گذار آملی، در مسیر کمربندی جنوبی شهر آمل احداث شده است.

این مجموعه در زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع شامل ۱۱ سالن تخصصی از جمله کشتی، شنا، سونا، جکوزی، بدن‌سازی، تیاریت، کراس‌فیت، بیلیارد، والیبال روپایی، پینگ‌پنگ و والیبال دستی است و امکانات رفاهی نظیر رستوران، کافه، کارواش و پارکینگ نیز در آن پیش‌بینی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت در حوزه ورزش، خواستار حمایت جدی خیران و علاقه‌مندان دلسوز برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی شد. وی همچنین از اجرایی شدن چند طرح جدید همزمان با هفته تربیت بدنی در مهرماه و بهره‌برداری از پروژه‌های کلان تا پایان سال مالی آینده خبر داد.