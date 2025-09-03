مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، نشان دهنده بازگشت امید و نشاط به مناطق آزاد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با دبیر شورایعالی مناطق آزاد، گفت: افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد، نشان از بازگشت امید و نشاط به این مناطق است.

او با اشاره به جدیت برای بازگشت معافیت‌های مالیاتی، گفت: با همراهی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و وزیر اقتصاد امیدواریم این تلاش به نتیجه برسد.

کبیری، گفت: توسعه زیرساخت‌ها منابع مالی نیاز دارد و در فصل اختصاص بودجه دولت، امیدواریم گام‌های موثری برای رونق منطقه آزاد کیش برداشته شود.