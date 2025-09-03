تصادف وانت پیکان با خودرو سواری پژو پارس در جاده اقلید به یاسوج، دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

۲ کشته و ۲ مصدوم در تصادف جاده اقلید به یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هادی مهندسی رئیس جمعیت هلال‌احمر اقلید گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تصادف وانت پیکان با سواری پژو پارس در کیلومتر پنج جاده اقلید _ یاسوج، نجاتگران با دو خودرو نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

هادی مهندسی ادامه داد: این حادثه دو مصدوم مرد و دو فوتی زن به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، به انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اقلید بیان کرد: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس و فوتی‌ها به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.

علت حادثه در دست بررسی است.