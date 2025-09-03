رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت گفت: چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صلاح محمدی با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت اظهار کرد: این جشنواره به مدت چهار روز از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در سایت گردشگری شهر ساحلی نلاس برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت افزود: انگور سیاه این شهرستان به عنوان یک محصول راهبردی و برند (نشان تجاری )ملی می‌تواند در زمینه صادرات و ایجاد ارزش افزوده نقش مؤثری ایفا کند.

او به اهمیت جشنواره انگور سیاه اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره فرصتی مناسب برای حمایت از کشاورزان و جذب سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی محصولات کشاورزی و نیز توسعه گردشگری کشاورزی در سردشت است.