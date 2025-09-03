پخش زنده
همزمان با اعلام نتایج کنکور سراسری، ۳۶ مرکز مشاوره و پایگاه مدرسهای در هرمزگان برای انتخاب رشته داوطلبان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در این پایگاهها بیش از ۱۴۸ روانشناس و مشاور تحصیلی به داوطلبان مشاوره میدهند.
محمد میرزاده افزود: در کنکور امسال بیش از هجده هزار و ۵۰۰ داوطلب شرکت کردند که همه آنها مجاز به انتخاب رشته شدند.
وی گفت: پذیرفته شدگان آزمون سراسری از یازدهم تا ۱۵ شهریور فرصت دارند ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنند.
محمد میرزاده افزود: پایگاههای انتخاب رشته همهروزه از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر، و از شانزده تا ۲۰ آماده ارائه خدمات به داوطلبان هستند.
به گفته معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان تعرفه خدمات انتخاب رشته بر اساس نرخ دولتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
محمد میرزاده افزود: دانشآموزان زیر پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد میتوانند به صورت رایگان از خدمات این پایگاهها بهرهمند شوند.
نتایج نهایی دو آزمون سراسری۱۴۰۴ نیمه مهر اعلام میشود.