به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در این پایگاه‌ها بیش از ۱۴۸ روانشناس و مشاور تحصیلی به داوطلبان مشاوره می‌دهند.

محمد میرزاده افزود: در کنکور امسال بیش از هجده هزار و ۵۰۰ داوطلب شرکت کردند که همه آنها مجاز به انتخاب رشته شدند.

وی گفت: پذیرفته شدگان آزمون سراسری از یازدهم تا ۱۵ شهریور فرصت دارند ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید؛ هرمزگان؛ کسب رتبه برتر شورای آموزش و پرورش کشور

محمد میرزاده افزود: پایگاه‌های انتخاب رشته همه‌روزه از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر، و از شانزده تا ۲۰ آماده ارائه خدمات به داوطلبان هستند.

به گفته معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان تعرفه خدمات انتخاب رشته بر اساس نرخ دولتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

محمد میرزاده افزود: دانش‌آموزان زیر پوشش نهاد‌های حمایتی بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند به صورت رایگان از خدمات این پایگاه‌ها بهره‌مند شوند.

نتایج نهایی دو آزمون سراسری۱۴۰۴ نیمه مهر اعلام می‌شود.