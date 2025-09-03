امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲- ۱۵:۳۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
برخورد با متخلفین در بازار لاستیک فروش‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
ارسال پیامک‌های هشدار به مردم برای جلوگیری از کلاهبرداری
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
سخنرانی و دیدار‌های رئیس جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای
۱۴۰۴-۰۶-۱۰
فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد
فناوری هایی که هم زبان دشمن را به اعتراف گشود و هم پدافندشان را سردرگم کرد
۱۴۰۴-۰۶-۰۹
خبرهای مرتبط

پیش بینی ماندگاری شرجی در خوزستان

وضعیت جوی پایدار در قزوین؛ افزایش ابر برای فردا پیش‌بینی می‌شود

ایلام تا پایان هفته خنک است

پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی؛ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲

هشدار تندباد و سیلاب در نیمه جنوبی کرمان

آسمان قم امروز چهارشنبه صاف و آفتابی است

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 