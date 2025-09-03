پخش زنده
دست پُر صداوسیمای آذربایجان غربی در میلاد نور و رحمت، هفته متفاوتی را برای مخاطبان خود رقم زده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مستند رادیویی «دیله زی»، «پاتوق ویژه جوانان»، «اولکه میز»، «سئوگی سارایی»، «ایشیقلی گونلر»، «قالارگی حماسه»، «روایت عشق»، «ایستگاه ورزش»، «هنر نامه»، برنامههای ویژه کردی «شانه شین» و «شه بهیرک» و جشن ۱۷ ربیع از جمله برنامههای رادیو چی چست آذربایجان غربی است که با محور قراردادن وحدت بین مذاهب اهل تسنن و تشیّع قرار است در طول هفته لحظات مفرح و خاطرهانگیزی را برای شنوندگان خود رقم بزند.
این برنامهها با درونمایه وحدت و همدلی از روستاها و شهرهای استان یکی بودن را در دیار وحدت به اثبات رسانده است.
معاونت سیمای آذربایجان غربی نیز علاوه بر پوشش زنده ویژهبرنامههای میلاد رحمت للعالمین از نقاط مختلف استان با منعطف کردن برنامههای ثابت خود از جمله برنامه صبحگاهی «سلام یاشایش»، برنامه خانوادهمحور «ائویمیز» و جُنگ شبانه «الدوز»، شیرینی میلاد نور و رحمت را بهیادماندنیتر میکند.