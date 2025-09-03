عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از بازار سهام و بازار طلای بورس کالا به منظور تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد باید مورد توجه قرار گیرد تا به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین صمصامی گفت: پلتفرم‌های فروش طلا با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و برخی از آنها حتی خالی‌فروشی نیز انجام می‌دهند. من از منظر کلان به این موضوع نگاه می‌کنم و معتقدم که پلتفرم‌ها باید جمع شوند.

او گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی در اقتصاد کشور، معتقدیم این منابع باید به بخش‌های مولد اختصاص یابند؛ یعنی بخش‌هایی که تولید و اشتغال ایجاد می‌کنند.

صمصامی تصریح کرد: خرید طلا به معنای راکد کردن پول است و این به ضرر تولید خواهد بود. اما اگر کسی خواهان سرمایه گذاری در حوزه طلا است بورس کالا روش اطمینان بخشی است چراکه بورس کالا برای خرید و فروش طلا گواهی‌های معتبری صادر می‌کند و اطمینان بیشتری نسبت به دیگر پلتفرم‌ها دارد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: حمایت از بازار سهام و بازار طلای بورس کالا باید مورد توجه قرار گیرد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد باید تشویق شود تا به رشد اقتصادی کشور کمک کند.