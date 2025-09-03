رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: مطالعات ابنیه، بافت و میراث طبیعی در جزیره قشم، با زندگی امروز مردم درآمیخته و به خوبی حفظ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدابراهیم زارعی در نشست «خلیج فارس به روایت قشم» که امروز در پژوهشگاه برگزار شد، ضمن تبریک روز مردم‌شناسی گفت : پژوهشکده مردم‌شناسی و پژوهشگاه میراث فرهنگی ، نقش و وظایف حاکمیتی در حوزه علوم میراثی کشور بر عهده دارند.

وی افزود: پژوهشگاه میراث فرهنگی دارای چندین پژوهشکده، پایگاه و گروه تخصصی است که هرکدام وظایف خاص خود را انجام می‌دهند و فعالیت‌های پژوهشگاه، اقدامی شاخص و حاکمیتی محسوب می‌شود.

وی گفت : پژوهشکده مردم‌شناسی امسال ۹۰ ساله می‌شود و پس از پژوهشکده باستان‌شناسی، قدیمی‌ترین پژوهشکده این مجموعه به شمار می‌آید.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به فعالیت‌های پژوهشگاه افزود : این مجموعه شرح وظایف مشخصی دارد و تاکنون نیز نسبت به هم‌افزایی و حضور در کنار یکدیگر تأکید داشته‌ایم.

وی گفت : همچنین مرکز مطالعات میراث فرهنگی خلیج فارس توسط پژوهشگاه ایجاد شده است و هر جزیره‌ای هم که خواستار اقدامات پژوهشی در همین راستا باشد، می‌تواند تحت عنوان پژوهشگاه خلیج فارس اقدام کند.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید بر ظرفیت‌های قشم گفت: بافت فرهنگی و طبیعی قشم دستکاری نشده و امیدوارم مسئولان آنجا بافت‌های تاریخی، طبیعت و محیط زیست را به خوبی مورد حمایت و مراقبت قرار دهند. معماری کم‌ نظیری در قشم وجود دارد.

زارعی با بیان اینکه سه ثروت طبیعی، تاریخی و فرهنگی در قشم وجود دارد، افزود: به هر شیوه‌ای باید کمک کنیم تا این ثروت‌ها حفظ شوند. تفاهم‌نامه‌ای داشتیم از گذشته که آن را نیز به‌روز می‌کنیم و نهایتا امیدواریم مسئولان قشم از ساخت‌وسازهای بی‌رویه نیز در قشم جلوگیری کنند.