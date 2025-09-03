به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه، ۱۲ شهریور با افزایش ۴۶ هزار و ۳۷۹ واحدی به تراز ۲ میلیون و ۵۲۳ هزار واحد افزایش یافت.

شاخص هم وزن هشت‌هزار و ۸۸ واحد رشد کرد و به ارتفاع ۷۷۳ هزار واحد دست یافت.

نمادهای فملی تاثیر پنج هزار واحدی، نماد فولاد تاثیر سه‌هزار واحدی و نمادهای وبملت و پارسان تاثیر ۲ هزار واحدی در رشد شاخص داشتند.

نماد خساپا رشد سه درصدی، نماد خودرو رشد ۲.۸۵ درصدی و نماد فولاد افزایش ۲.۹۶ درصدی در ارزش سهام داشتند و جزو نمادهای پرتراکنش معاملات امروز بودند.

ارزش بورس تهران وارد کانال ۷.۶ هزار همت شد. ارزش معاملات امروز ۵۶.۳ همت و معاملات خرد ۵.۷ همت بود.

خالص پول حقیقی ورودی به بازار سهام ۵۵۵ میلیارد تومان و خالص پول حقیقی ورودی به صندوق‌های سهامی ۹۴ میلیارد تومان بود، اما از صندوق‌های درآمد ثابت ۵۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. ارزش صفوف خرید ۹۴۰ میلیارد و صفوف فروش ۱۵۸۲ میلیارد تومان بود.

امروز در حالی که ۵۱۷ نماد مثبت بودند، ۱۷۸ نماد منفی شدند. بیشترین ورود پول حقیقی به گروه فلزات اساسی با ۱۲۰ میلیارد تومان، فرآورده نفتی ۶۵ میلیارد تومان، بانک‌ها ۶۴ میلیارد تومان، شیمیایی ۵۴ میلیارد تومان و خودرو ۴۴ میلیارد تومان بود. به نماد فولاد نیز ۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی، وبملت ۳۶ میلیارد تومان، وحی کشتی ۲۸ میلیارد تومان وارد و از نماد وپاسار ۱۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی خارج شد.

در روز جاری شاخص فرابورس نیز با افزایش ۱۳۲ واحدی به تراز ۲۳ هزار و ۳۲۲ واحد دست یافت.