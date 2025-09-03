به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان، فرمانده انتظامی استان اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش راین با انجام رصد‌های اطلاعاتی، از جابه‌جایی یک محموله مواد مخدر از شرق به مرکز کشور مطلع و با پایش محور‌های احتمالی عبور این محموله، موفق شدند از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، مقدار ۶۱۱ کیلو تریاک و ۱۸۹ کیلو حشیش کشف کنند.

سردار موقوفه ئی بیان کرد: در عملیاتی دیگر، پلیس مبارزه با موادمخدر رفسنجان، یک محموله ۱۵۴ کیلویی تریاک که در یک دستگاه تریلر بارگیری و از جنوب شرق کشور در حال انتقال به استان‌های مرکزی بود را در محور کرمان-رفسنجان کشف و ضمن توقیف تریلر، یک متهم نیز دستگیر شد.

وی در پایان افزود: در مجموع دو عملیات، قریب به یک تن انواع موادمخدر کشف، دو دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد.